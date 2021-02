LIVE VOLLEY Trento-Casalmaggiore 3-2 16-25 | 25-23 | 12-25 | 25-19 | 15-10 | Serie A1 Femminile 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Delta Despar Trentino e VBC Èpiùsi sfidano nel recupero della seconda giornata di ritorno diA1vuole ritrovare la migliore condizione dopo la lunga pausa causa Covid, mentreva a caccia di riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata a Brescia. L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 18 febbraio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1AGGIORNA LADelta Despar Trentino – VBC Èpiù ...

SSportNetwork : #SuperSportThursday #Volley #SerieA1 Nel posticipo successo di #Trentino, che piega 3-2 al #tiebereak #Casalmaggiore. #risultatofinale #live - zazoomblog : LIVE VOLLEY Trento-Casalmaggiore 1-2 (16-25 25-23 12-25 0-0) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - VolleyCermenate : ?? LIVE Allenamento congiunto - Under 19 Femminile Virtus Cermenate - Ardor Volley - IdeawebTV : Volley A1/F LIVE: Cuneo-Perugia 2-1, si gioca il 4° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Volley A1/F LIVE: Cuneo-Perugia 1-1, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY

Sportface.it

...33 CATEGORIE POPOLARI Attualità 26303 Home in evidenza 23248 Langhe e Roero 14923 Cuneo e valli 14109 Cronaca 121496941 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial Edit with...Recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile di: la Bosca S. Bernardo Cuneo riceve Bartoccini Fortinissi Perugia. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET. SESTETTO CUNEO In regia Signorile, opposto Bici; in mezzo Zakchaiou e Candi, schiacciatrici ...Alla vigilia del match, a commentare la sfida ci ha pensato il team manager Centro Sicilia Gupe Volley Catania Alessandro Magrì: “Nessuno di noi avrebbe potuto immaginarsi un inizio condito da 4 vitto ...Dopo il successo nel precedente turno casalingo, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala affronterà in trasferta, sabato 21 febbraio, nella quinta ed ultima giornata di andata del campionato di B2 di Volle ...