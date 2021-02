LIVE Stella Rossa-Milan, Europa League in DIRETTA streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orario, Tv e streaming di Stella Rossa-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Stella Rossa-Milan, partita valevole per i sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021: i rossoneri vogliono il riscatto dopo la brutta prova di sabato scorso sul campo dello Spezia e dopo aver perso la leadership del campionato a favore dell’Inter. Da una parte i serbi di Dejan Stankovi?, vecchia conoscenza del calcio italiano (con un passato a forti tinte interiste), dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli, in un confronto che si preannuncia molto acceso sul campo il Maracanà di Belgrado che evoca ricordi dolcissimi ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orario, Tv ediBuonasera e benvenuti allatestuale di, partita valevole per i sedicesimi di finale di2020/2021: i rossoneri vogliono il riscatto dopo la brutta prova di sabato scorso sul campo dello Spezia e dopo aver perso la leadership del campionato a favore dell’Inter. Da una parte i serbi di Dejan Stankovi?, vecchia conoscenza del calcio italiano (con un passato a forti tinte interiste), dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli, in un confronto che si preannuncia molto acceso sul campo il Maracanà di Belgrado che evoca ricordi dolcissimi ...

robertoleone11 : RT @lucapagni: Bollettino #Milan (alive and kicking) Quattro partite per capire se i ragazzi di Pioli sono stanchi di testa o di gamba. Co… - lucapagni : Bollettino #Milan (alive and kicking) Quattro partite per capire se i ragazzi di Pioli sono stanchi di testa o di g… - lindastyles_98 : RT @ehijeongguk: la stella più luminosa con il sorriso più bello, vederti in diretta in una live per la prima volta mi ha completamente ric… - ehijeongguk : la stella più luminosa con il sorriso più bello, vederti in diretta in una live per la prima volta mi ha completame… - softonrosie : hobi is glowing in questa live sembra una stella -