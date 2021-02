LIVE Stella Rossa-Milan 2-2 | Europa League in DIRETTA | Pankov aggancia i rossoneri nel finale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54: Ritorno fra sette giorni a San Siro. Grazie per averci seguito e buona serata 20.53: Le pagelle di2-2(3-4-2-1): Borjan 5; Milunovic 5.5,5.5, Degenek 5; Gobeljic 5.5 (74? Gajic n.g.), Kanga 7, Petrovic 6 (81? Sanogo n.g.), Rodic 5; Ben Nabouhane 6 (62? Falco 6.5), Ivanic 5.5 (80? Bakayoko n.g.); Falcinelli 6 (80? Pavkov n.g.). All.: Stankovic(4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Kalulu 6.5, Tomori 5.5, Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 6.5; Bennacer 5.5 (39? Tonali 6), Meité 6; Castillejo 6, Krunic 6, Rebic 5.5 (46? Leao 5); Mandzukic 6 (82? Calhanoglu n.g.). All. Pioli 20.49: Un’autorete die il rigore di Theo Hernandez per il ...

