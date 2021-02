LIVE Stella Rossa-Milan 0-0 | Europa League in DIRETTA | i rossoneri vogliono rialzarsi a Belgrado

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Rebic si libera sulla destra e cerca il palo più vicino, devia in corner Borjan 7? Conclusione da fuori di Kanga parata senza problemi di Donnarumma 6? Gol annullato alcon Castillejo per un fuorigioco sul contropiede scaturito dalla ripartenza dopo la punizione 5? C’è un fallo di Romagnoli al limite dell’area. Punizione per la2?in completo verde: aggressiva la squadra di Pioli in avvio 18.55: Iniziato il match 18.54: Debutto di Mandzukic da titolare nelle file del. Queste le formazioni:(3-4-2-1): Borjan; Rodic, Milunovic, Degenek; Gobelijc, Kanga, Petrovic, Ivanic; Ben, Falcinelli; Pankov. All.: Stankovic.: (4-2-3-1): G. ...

SkySport : Stella Rossa-Milan LIVE: tutti gli aggiornamenti - RedazioneFM : #UEL: #StellaRossaMilan in diretta - canciello_94 : STELLA ROSSA vs MILAN|EUROPA LEAGUE|18.02.2021 #STELLAROSSAMILAN #STELLAROSSA #MILAN #EUROPALEAGUE #18FEBBRAIO… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Stella

ROSSA - MILAN 0 - 0ROSSA (3 - 4 - 2 - 1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. All.: Stankovic MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma; ...Il Milan trova laRossa, e avrà nuovamente come avversario quel Dejan Stankovic che per dieci anni ha sfidato nei derby della Madonnina; non solo, ai serbi sono legati quel turno di Coppa dei ...Diretta Stella Rossa Milan. Streaming video e tv del match valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...Si parte alle 18.55 con le italiane impegnate in campo internazionale, per i sedicesimi di finale di Europa League: Braga-Roma e Stella Rossa-Milan sono le prime gare in programma, poi toccherà a Gran ...