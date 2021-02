LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Shiffrin davanti a O’Brien, 15ma Bassino. Seconda manche alle 13.30 (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche 11.08 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per la Seconda manche. Un saluto sportivo. 11.07 30ma a 3?90 Laura Pirovano. Giornata proprio nera per l’Italia. Per fortuna è arrivato l’oro di Marta Bassino in parallelo a salvare il bilancio di un Mondiale che, senza quel trionfo, sarebbe stato fallimentare (salto miracoli nei prossimi giorni). 11.06 Tocca a Laura Pirovano. 11.04 Brava la spagnola Nuria Pau, è 24ma a 2?94. Elena Curtoni esce dalle 30, è 31ma. 10.58 Attendiamo ora Laura Pirovano con il 45. 10.57 18ma a 2?04 la velocista svizzera Corinne Suter, oro in discesa. 10.52 Classifica ormai consolidata dopo le prime 30 posizioni. Mikaela ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA11.08 Grazie per averci seguito, appuntamento13.30 per la. Un saluto sportivo. 11.07 30ma a 3?90 Laura Pirovano. Giornata proprio nera per l’Italia. Per fortuna è arrivato l’oro di Martain parlo a salvare il bilancio di un Mondiale che, senza quel trionfo, sarebbe stato fallimentare (salto miracoli nei prossimi giorni). 11.06 Tocca a Laura Pirovano. 11.04 Brava la spagnola Nuria Pau, è 24ma a 2?94. Elena Curtoni esce d30, è 31ma. 10.58 Attendiamo ora Laura Pirovano con il 45. 10.57 18ma a 2?04 la velocista svizzera Corinne Suter, oro in discesa. 10.52 Classifica ormai consolidata dopo le prime 30 posizioni. Mikaela ...

