LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Shiffrin davanti a Gut-Behrami, flop Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE 10.32 ALLUCINANTE! La polacca Maryna Gasienica-Daniel è sesta a 0.57, in piena corsa per le medaglie. La pista sta tenendo benissimo! 10.30 Miglior Gigante dell’anno per Ragnhild Mowinckel. La norvegese è sesta a 0.75. La medaglia è distante 49 centesimi. 10.29 Da dimenticare anche la manche di Elena Curtoni. La valtellinese è ultima a 4?11. Oggi le azzurre ci stanno capendo poco. 10.27 Marta Bassino alla RAI: “Ho commesso degli errori, non ho saputo adattarmi ai cambi di neve”. 10.26 Sono scese le prime 15 atlete. Al comando Mikaela Shiffrin con 0.08 su Lara Gut-Behrami, 0.26 su Katharina Liensberger, 0.34 su Michelle Gisin, 0.51 su Alice Robinson. Saranno queste cinque atlete a giocarsi l’oro? La ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.32 ALLUCINANTE! La polacca Maryna Gasienica-Daniel è sesta a 0.57, in piena corsa per le medaglie. La pista sta tenendo benissimo! 10.30 Migliordell’anno per Ragnhild Mowinckel. La norvegese è sesta a 0.75. La medaglia è distante 49 centesimi. 10.29 Da dimenticare anche la manche di Elena Curtoni. La valtellinese è ultima a 4?11. Oggi le azzurre ci stanno capendo poco. 10.27 Marta Bassino alla RAI: “Ho commesso degli errori, non ho saputo adattarmi ai cambi di neve”. 10.26 Sono scese le prime 15 atlete. Al comando Mikaelacon 0.08 su Lara Gut-, 0.26 su Katharina Liensberger, 0.34 su Michelle Gisin, 0.51 su Alice Robinson. Saranno queste cinque atlete a giocarsi l’oro? La ...

