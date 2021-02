LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: pettorale n.2 per Marta Bassino (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE 9.39 I pettorali di partenza del Gigante di oggi: 1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol2 299276 Bassino Marta 1996 ITA Salomon 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl 10 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon 12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl 14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 15 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic16 297910 CURTONI Elena 1991 ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 9.39 I pettorali di partenza deldi oggi: 1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol2 2992761996 ITA Salomon 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl 10 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon 12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl 14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 15 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic16 297910 CURTONI Elena 1991 ...

