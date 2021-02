LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: oro Gut-Behrami, Shiffrin beffata. Bassino in ombra (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.32 Giornata storta per l’Italia, con Marta Bassino che non ha sciato bene ed ha chiuso 13ma a 2?28: il Mondiale della piemontese resta chiaramente soddisfacente dopo l’oro in parallelo. 26ma Laura Pirovano a 6?51, mentre Elena Curtoni non è partita nella seconda manche e Federica Brignone era uscita nella prima. 14.31 Può festeggiare anche Liensberger: un bronzo prezioso per l’austriaca dopo l’oro in parallelo. E in slalom potrebbe creare più di un grattacapo a Shiffrin. 14.30 Per Mikaela Shiffrin il titolo di Gigante resta tabù. Per l’americana è la terza medaglia in questa specialità dopo il bronzo del 2019 e l’argento del 2017. Ricordiamo che in questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.32 Giornata storta per l’Italia, con Martache non ha sciato bene ed ha chiuso 13ma a 2?28: il Mondiale della piemontese resta chiaramente soddisfacente dopo l’oro in parallelo. 26ma Laura Pirovano a 6?51, mentre Elena Curtoni non è partita nella seconda manche e Federica Brignone era uscita nella prima. 14.31 Può festeggiare anche Liensberger: un bronzo prezioso per l’austriaca dopo l’oro in parallelo. E in slalom potrebbe creare più di un grattacapo a. 14.30 Per Mikaelail titolo diresta tabù. Per l’americana è la terza medaglia in questa specialità dopo il bronzo del 2019 e l’argento del 2017. Ricordiamo che in questa ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante donne Mondiali in DIRETTA: inizia la seconda manche Bassino per la rimonta - #alpino… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Bassino per la rimonta: segui LIVE la 2^ manche del Gigante mondiale - SkySport : Bassino per la rimonta: segui LIVE la 2^ manche del Gigante mondiale - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Shiffrin davanti a O'Brien, 15ma Bassino. Seconda manche alle 1… - Eurosport_IT : Non solo Sci Alpino! Anche Snowboard e Biathlon per i nostri azzurri ?????? ? 11:30 - Coppa del Mondo Snowboardcross… -