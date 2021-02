LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino sottotono (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.00 La svizzera Wendy Holdener è seconda a 0.42 da una scatenata Siebenhofer, che sin qui ha stampato il miglior tempo di manche. 13.58 E’ già finita la leadership di Marta Bassino. L’austriaca Ramona Siebenhofer, partita con 0.23 di vantaggio, sale al comando con ben 1?02 sull’azzurra. A questo punto la piemontese, oro in parallelo, dovrà concentrarsi sugli ultimi giganti stagionali per portare a casa la Coppa del Mondo di specialità. 13.56 Anche in questa seconda manche non abbiamo visto la solita Bassino. Pesante un errore al Rumerlo. Sale in testa con 0.57 su Frasse Sombet, ma ha perso 3 decimi in questa frazione dalla francese. Non era la sua giornata. 13.55 Partita Marta Bassino. 13.53 La ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.00 La svizzera Wendy Holdener è seconda a 0.42 da una scatenata Siebenhofer, che sin qui ha stampato il miglior tempo di manche. 13.58 E’ già finita la leadership di. L’austriaca Ramona Siebenhofer, partita con 0.23 di vantaggio, sale al comando con ben 1?02 sull’azzurra. A questo punto la piemontese, oro in parallelo, dovrà concentrarsi sugli ultimi giganti stagionali per portare a casa la Coppa del Mondo di specialità. 13.56 Anche in questa seconda manche non abbiamo visto la solita. Pesante un errore al Rumerlo. Sale in testa con 0.57 su Frasse Sombet, ma ha perso 3 decimi in questa frazione dalla francese. Non era la sua giornata. 13.55 Partita. 13.53 La ...

