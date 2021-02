LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino per un bis da leggenda! (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca del parallelo femminile – Le parole di Marta Bassino – Il medagliere dei Mondiali 2021 – L’Italia non vinceva un oro al femminile dal 1997 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Signore e signori siamo giunti ad una delle gare più attese dell’intero programma, anche e soprattutto per i colori italiani. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30, andando a completare il podio e, di conseguenza, a consegnare le medaglie della gara. Perchè diciamo che si tratta di una delle gare più attese per quanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca del parallelo femminile – Le parole di– Il medagliere dei2021 – L’Italia non vinceva un oro al femminile dal 1997 LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE Buongiorno e benvenuti alladelfemminile dei Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo. Signore e signori siamo giunti ad una delle gare più attese dell’intero programma, anche e soprattutto per i colori italiani. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30, andando a completare il podio e, di conseguenza, a consegnare le medaglie della gara. Perchè diciamo che si tratta di una delle gare più attese per quanto ...

