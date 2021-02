LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: guida Shiffrin, deludono Bassino e Brignone (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE 10.11 Mikaela Shiffrin recupera tutto nella parte bassa e si porta in testa con 8 centesimi su Lara Gut-Behrami. L’americana è in forma strepitosa, ha preparato questi Mondiali in maniera certosina. 10.11 Già 0.39 di ritardo per Shiffrin al secondo rilevamento. 10.10 La francese Tessa Worley è terza a 0.84. Su questa pista ogni errore è letale, perché la velocità persa non si recupera più. Ora la favorita n.1, Mikaela Shiffrin. 10.09 Solo 1 centesimo di ritardo per Worley a metà gara, ma poi commette un errore nello stesso punto di Brignone, riuscendo però a rimanere in pista. 10.08 Impressionante Lara Gut-Behrami. L’elvetica vola al comando con 26 centesimi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.11 Mikaelarecupera tutto nella parte bassa e si porta in testa con 8 centesimi su Lara Gut-Behrami. L’americana è in forma strepitosa, ha preparato questiin maniera certosina. 10.11 Già 0.39 di ritardo peral secondo rilevamento. 10.10 La francese Tessa Worley è terza a 0.84. Su questa pista ogni errore è letale, perché la velocità persa non si recupera più. Ora la favorita n.1, Mikaela. 10.09 Solo 1 centesimo di ritardo per Worley a metà gara, ma poi commette un errore nello stesso punto di, riuscendo però a rimanere in pista. 10.08 Impressionante Lara Gut-Behrami. L’elvetica vola al comando con 26 centesimi di ...

