LIVE Prada Cup in DIRETTA: il nuovo calendario. Luna Rossa: “E’ sportivo chi rispetta le regole” (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE calendario Prada CUP, SI RICOMINCIA IL 20 FEBBRAIO! ORARI, DATE, PROGRAMMA, TV RICHIESTA DI PENALITA’ PER Luna Rossa E ATTACCHI VERBALI: I NEOZELANDESI FORSE SONO PREOCCUPATI? SI TORNA A GAREGGIARE! VITTORIA POLITICA PER Luna Rossa. MA OFFESE PESANTISSIME DAI NEOZELANDESI… COSA SONO LE VELE ‘BATMAN’ DEI NEOZELANDESI E CHE VANTAGGI COMPORTANO VIDEO: LE OFFESE A Luna Rossa IN CONFERENZA STAMPA TUTTE LE OFFESE RIVOLTE A Luna Rossa IN QUESTE SETTIMANE: L’ELENCO COMPLETO MAX SIRENA: “INEOS AVREBBE AVUTO UN VANTAGGIO DAL RINVIO DELLE REGATE” INEOS E NEOZELANDESI VOLEVANO INFRANGERE LE regole. PERCHE’ Luna ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACUP, SI RICOMINCIA IL 20 FEBBRAIO! ORARI, DATE, PROGRAMMA, TV RICHIESTA DI PENALITA’ PERE ATTACCHI VERBALI: I NEOZELANDESI FORSE SONO PREOCCUPATI? SI TORNA A GAREGGIARE! VITTORIA POLITICA PER. MA OFFESE PESANTISSIME DAI NEOZELANDESI… COSA SONO LE VELE ‘BATMAN’ DEI NEOZELANDESI E CHE VANTAGGI COMPORTANO VIDEO: LE OFFESE AIN CONFERENZA STAMPA TUTTE LE OFFESE RIVOLTE AIN QUESTE SETTIMANE: L’ELENCO COMPLETO MAX SIRENA: “INEOS AVREBBE AVUTO UN VANTAGGIO DAL RINVIO DELLE REGATE” INEOS E NEOZELANDESI VOLEVANO INFRANGERE LE. PERCHE’...

