LIVE Olimpia Milano-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: sfida durissima con tante assenze (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, match valido per la venticinquesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Dopo aver conquistato in maniera estremamente agevole la Coppa Italia, l’AX Armani Exchange si accinge a rituffarsi a capofitto nella massima competizione continentale con la volontà di dare seguito a quanto fatto in quest’inizio di 2021. La squadra di Ettore Messina ha infatti collezionato ben sei vittorie consecutive prima di cadere sul campo dell’ASVEL Villeurbanne nello scorso turno: un bilancio che ha proiettato i meneghini al terzo posto in ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiTel Aviv, match valido per la venticinquesima giornata dell’2020-2021 di. Dopo aver conquistato in maniera estremamente agevole la Coppa Italia, l’AX Armani Exchange si accinge a rituffarsi a capofitto nella massima competizione continentale con la volontà di dare seguito a quanto fatto in quest’inizio di 2021. La squadra di Ettore Messina ha infatti collezionato ben sei vittorie consecutive prima di cadere sul campo dell’ASVEL Villeurbanne nello scorso turno: un bilancio che ha proiettato i meneghini al terzo posto in ...

