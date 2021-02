LIVE Olimpia Milano-Maccabi | Eurolega basket in DIRETTA | sfida durissima con tante assenze

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Buonasera e benvenuti alladiTel Aviv, match valido per la venticinquesima giornata dell’2020-2021 di. La presentazione della– Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiTel Aviv, match valido per la venticinquesima giornata dell’2020-2021 di. Dopo aver conquistato in maniera estremamente agevole la Coppa Italia, l’AX Armani Exchange si accinge a rituffarsi a capofitto nella massima competizione continentale con ...