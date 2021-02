LIVE Musetti- Lacko 2-3, Challenger di Biella 2 in DIRETTA: equilibrio nel primo set (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Largo il rovescio di Lacko sulla diagonale comandato da Musetti. 2-3 Lacko vince il servizio senza problemi. 40-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Lacko. 40-0 Lunga la risposta dell’italiano. 30-0 Servizio e diritto del #186 al mondo. 15-0 Largo il diritto dell’azzurro. 2-2 BREAK CONFERMATO! Grande punto giocato da Musetti che vince lo scambio con il diritto e recuperando con il tweener il lob dello slovacco. 40-30 Si ferma sul nastro il diritto in accelerazione dell’azzurro. 40-15 Musetti vince la diagonale di rovescio: scappa via il rovescio dello slovacco. 30-15 Ottima prima dell’azzurro. 15-15 Scappa via il diritto in manovra di Lacko. 0-15 Lungo il diritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Largo il rovescio disulla diagonale comandato da. 2-3vince il servizio senza problemi. 40-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di. 40-0 Lunga la risposta dell’italiano. 30-0 Servizio e diritto del #186 al mondo. 15-0 Largo il diritto dell’azzurro. 2-2 BREAK CONFERMATO! Grande punto giocato dache vince lo scambio con il diritto e recuperando con il tweener il lob dello slovacco. 40-30 Si ferma sul nastro il diritto in accelerazione dell’azzurro. 40-15vince la diagonale di rovescio: scappa via il rovescio dello slovacco. 30-15 Ottima prima dell’azzurro. 15-15 Scappa via il diritto in manovra di. 0-15 Lungo il diritto di ...

