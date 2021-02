LIVE Italia-Macedonia del Nord 41-43, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: si riparte! E’ il momento del terzo quarto (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-50 Gjuroski fa 2/2 dalla lunetta. 51-48 Spissuuuuu da treeee! L’Italia torna in vantaggio dopo molto tempo. Timeout Macedonia a 7 minuti dalla fine del terzo quarto. 48-48 Dimitrijevikj da una parte, Ricci dall’altra: si continua sui binari della parità. 46-46 Tessitoriiiiii, con una tripla inattesa: solo rete! 43-46 Tessitori da due: a bersaglio. 41-46 Inizia con una tripla di Stojanovski, il secondo tempo di Italia-Macedonia del Nord. COMINCIA IL terzo quarto. Ora una pausa. Ci ritroviamo per la cronaca del secondo tempo. FINISCE IL PRIMO TEMPO: Italia-Macedonia del Nord 41-43. 41-43 Altro tiro, altro ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51-50 Gjuroski fa 2/2 dalla lunetta. 51-48 Spissuuuuu da treeee! L’torna in vantaggio dopo molto tempo. Timeouta 7 minuti dalla fine del. 48-48 Dimitrijevikj da una parte, Ricci dall’altra: si continua sui binari della parità. 46-46 Tessitoriiiiii, con una tripla inattesa: solo rete! 43-46 Tessitori da due: a bersaglio. 41-46 Inizia con una tripla di Stojanovski, il secondo tempo didel. COMINCIA IL. Ora una pausa. Ci ritroviamo per la cronaca del secondo tempo. FINISCE IL PRIMO TEMPO:del41-43. 41-43 Altro tiro, altro ...

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia LIVE: #RomaFlorentia - live_messina : VII Commissione Consiliare: 'Messina città più cara d'Italia per costi sociali'. Il bilancio previsionale Messina S… - ItalyinGermany : RT @PE_Italia: ?? Venerdì 19 febbraio h.17: 'Modernizzare l'Italia grazie all'Europa' - evento di @EURACTIVItalia con il patrocinio di @PE_I… - zazoomblog : LIVE Italia-Macedonia del Nord 15-11 Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: le triple di Ricci illuminano il pri… -