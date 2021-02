LIVE Italia-Macedonia del Nord 34-40, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: Dimitrijevikj trascina i macedoni al vantaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-43 Altro tiro, altro giro, altro regalo: Candi, da tre, una sentenza! Italia a -2 in un battibaleno. Timeout ora per la macedonia a sedici secondi dall’intervallo. 38-43 Uscita dal timeout che porta in dote la tripla di Baldasso, per un’Italia che prova ad accorciare. 35-43 Tessitori mette a referto un tiro libero su due, mentre Gjuroski fredda gli azzurri con una bomba pazzesca. Timeout Italia a un minuto dall’intervallo. 34-40 C’è un timeout chiamato dalla macedonia del Nord, che vuole un attimo risistemare le idee e il quintetto prima dello sprint finale di questo secondo quarto. Poco più di due minuti all’intervallo. 34-40 Dimitrijevikj subisce fallo da ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-43 Altro tiro, altro giro, altro regalo: Candi, da tre, una sentenza!a -2 in un battibaleno. Timeout ora per laa sedici secondi dall’intervallo. 38-43 Uscita dal timeout che porta in dote la tripla di Baldasso, per un’che prova ad accorciare. 35-43 Tessitori mette a referto un tiro libero su due, mentre Gjuroski fredda gli azzurri con una bomba pazzesca. Timeouta un minuto dall’intervallo. 34-40 C’è un timeout chiamato dalladel, che vuole un attimo risistemare le idee e il quintetto prima dello sprint finale di questo secondo quarto. Poco più di due minuti all’intervallo. 34-40subisce fallo da ...

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia LIVE: #RomaFlorentia - live_messina : VII Commissione Consiliare: 'Messina città più cara d'Italia per costi sociali'. Il bilancio previsionale Messina S… - ItalyinGermany : RT @PE_Italia: ?? Venerdì 19 febbraio h.17: 'Modernizzare l'Italia grazie all'Europa' - evento di @EURACTIVItalia con il patrocinio di @PE_I… - zazoomblog : LIVE Italia-Macedonia del Nord 15-11 Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: le triple di Ricci illuminano il pri… -