LIVE Italia-Macedonia del Nord 15-11, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: le triple di Ricci illuminano il primo quarto azzurro (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Riiiiiiicci con un’altra bomba! Italia a +4. 12-11 Nenad Dimitrijevikj riporta subito la Macedonia del Nord a contatto. 12-9 Alviti…fa centro pure lui. 10-9 Spiiiissssssu da tre: solo rete! 7-9 Vojdan Stojanovski va a bersaglio, col gioco da tre punti: fallo+tiro libero supplementare per lui, che fa bottino pieno. 7-6 Tessitori si fa valere in area con una ricezione profonda, un bel movimento e un buon canestro. 5-6 Dimitrijevikj porta in vantaggio i macedoni. 5-4 Schiacciata pazzesca di Wiley, che urla per la grande chiusura d’azione. 5-2 Bel piazzato dall’interno dell’area di Candi. 3-2 Alla tripla di Ricci, risponde il canestro da due di Wiley. SI PARTE! COMINCIA IL primo quarto. h 15.29 QUINTETTI ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-11 Riiiiiiicci con un’altra bomba!a +4. 12-11 Nenad Dimitrijevikj riporta subito ladela contatto. 12-9 Alviti…fa centro pure lui. 10-9 Spiiiissssssu da tre: solo rete! 7-9 Vojdan Stojanovski va a bersaglio, col gioco da tre punti: fallo+tiro libero supplementare per lui, che fa bottino pieno. 7-6 Tessitori si fa valere in area con una ricezione profonda, un bel movimento e un buon canestro. 5-6 Dimitrijevikj porta in vantaggio i macedoni. 5-4 Schiacciata pazzesca di Wiley, che urla per la grande chiusura d’azione. 5-2 Bel piazzato dall’interno dell’area di Candi. 3-2 Alla tripla di, risponde il canestro da due di Wiley. SI PARTE! COMINCIA IL. h 15.29 QUINTETTI ...

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia LIVE: #RomaFlorentia - PE_Italia : ?? Venerdì 19 febbraio h.17: 'Modernizzare l'Italia grazie all'Europa' - evento di @EURACTIVItalia con il patrocinio… - zazoomblog : LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0 Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: si comincia! Azzurri a caccia del succ… - dariocruz73 : RT @PwC_Italia: #Italia2021, Una sintesi per ricominciare. Con @Ale_Grandinetti, Partner PwC Italia, Clients and Markets Leader. Ci vediam… -