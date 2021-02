LIVE Granada-Napoli 2-0 | Europa League in DIRETTA | partenopei sotto alla fine del primo tempo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55che inizia male la partita subendo un doppio svantaggio nel giro di due minuti, si ci aspetta un secondo tempo spettacolare. A tra poco per la ripresa! 47?deltempo,2-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Calcio d’angolo per ilche non sortisce effetti. 41? Ci sarà qualche minuto di recupero. 39? Tacco di Molina che viene fermato ddifesa azzurra. 37? Cartellino giallo per Foulquier. 35? 6 falli commessi per il, 2 per il. 33? Mario Rui va al tiro e sfiora la rete. 31? Elmas da fuori area, pallone fuori. 29? Giallo per Elmas per aver steso Machis. 27?...