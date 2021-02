LIVE Granada-Napoli 2-0 | Europa League in DIRETTA | Kenedy sigla subito la rete del raddoppio!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Mario Rui va al tiro e sfiora la. 31? Elmas da fuori area, pallone fuori. 29? Giallo per Elmas per aver steso Machis. 27?completamente in confusione, con Insigne a mezzo servizio. 25? Fuori Vallejo e dentro German nel, problemi fisici per il centrale spagnolo. 23? Gol,, contropiede delcon Molina che serveche trova il secondo palo,2-0. 21? Gol, Herrera, si fa sorprendere la difesa delcon un cross dalla destra il giovane attaccante di testa insacca,1-0. 19? Angolo per il, nessun pericolo in questo caso per il ...