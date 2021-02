LIVE Granada-Napoli 0-0 | Europa League in DIRETTA | Gattuso vuole la vittoria!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.47 Questa è la settima sfida a eliminazionenelle principali competizioni europee UEFA per ilcontro un’avversaria spagnola; la formazione è passata solo in una delle sei precedenti: successo complessivo per 6-1 sul Valencia nel primo turno della Coppa UEFA 1992/93. 20.44 Ilha passato il turno solamente in una delle sette occasioni in cui ha affrontato una squadra spagnola in competizioni UEFA in una sfida a eliminazione: il Valencia nel primo turno della Coppa UEFA 1992/93. 20.41 Ilè rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte in competizioni europee (2 vittorie, 1 pareggio), i partenopei non arrivano a quattro da aprile 2015. 20.38 Ilha perso solo una delle ...