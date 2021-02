LIVE Braga-Roma, Europa League in DIRETTA streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Braga-Roma, partita valevole come gara d’andata per i sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021: i giallorossi vanno in casa dei rivali portoghesi per proseguire il loro momento positivo anche in campo continentale. Da una parte i lusitani Carlos Carvalhal, arrivati a questo punto del torneo dopo essere passati da seconda forza nel tostissimo Girone G (quello vinto dal Leicester), dall’altra i capitolini di Paulo Fonseca, che proverà a essere profeta in patria dopo aver portato la Roma sin qui, per effetto della vittoria del Girone A nella prima fase della manifestazione. Chi la spunterà in questo primo round? La parola al campo, unico ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, partita valevole come gara d’andata per i sedicesimi di finale di2020/2021: i giallorossi vanno in casa dei rivali portoghesi per proseguire il loro momento positivo anche in campo continentale. Da una parte i lusitani Carlos Carvalhal, arrivati a questo punto del torneo dopo essere passati da seconda forza nel tostissimo Girone G (quello vinto dal Leicester), dall’altra i capitolini di Paulo Fonseca, che proverà a essere profeta in patria dopo aver portato lasin qui, per effetto della vittoria del Girone A nella prima fase della manifestazione. Chi la spunterà in questo primo round? La parola al campo, unico ...

infoitsport : FOTO - Trigoria: rifinitura in vista del Braga » - TuttoASRoma : LIVE TRIGORIAFonseca: “Ho messo in guardia i giocatori della qualità del Braga, il match è difficile”. Ibanez: “Sia… - forzaroma : #Fonseca: “Ho lasciato tanti amici al Braga, sarà speciale tornare e rivederli” - LIVE #ASRoma #BragaRoma #EuropaLeague #UEL - forzaroma : #Fonseca: “Sarà una partita aperta, speriamo non ci sia molta pioggia. Roma e Braga sono due squadre offensive a cu… - PagineRomaniste : #Fonseca: 'Credo che ovviamente ci sia differenza. Però il Braga può lottare, è una squadra forte. Vanno visti i ri… -