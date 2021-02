LIVE Braga-Roma, Europa League in DIRETTA: Dzeko torna titolare dal primo minuto! Giallorossi a caccia di un gol in trasferta (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 18.40 E’ un Braga molto carico e concentrato quello che accoglie i Giallorossi. h 18.35 Squadre in campo per il riscaldamento. h 18.30 Fonseca quindi sceglie di schierare Dzeko da titolare e affiancargli il duo di trequartisti composto da Pedro e Mkhitaryan. h 18.25 Trenta minuti all’inizio del match: sale la tensione. h 18.00 Buonasera a tutti. Ecco le formazioni ufficiali del match Braga (4-3-3): Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, Raul Silva, Nuno Sequeira; Al Musrati, Fransérgio, Gaitan; Horta, šporar, Galeno. All. Carvalhal.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Buonasera e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 18.40 E’ unmolto carico e concentrato quello che accoglie i. h 18.35 Squadre in campo per il riscaldamento. h 18.30 Fonseca quindi sceglie di schieraredae affiancargli il duo di trequartisti composto da Pedro e Mkhitaryan. h 18.25 Trenta minuti all’inizio del match: sale la tensione. h 18.00 Buonasera a tutti. Ecco le formazioni ufficiali del match(4-3-3): Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, Raul Silva, Nuno Sequeira; Al Musrati, Fransérgio, Gaitan; Horta, šporar, Galeno. All. Carvalhal.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan;. All. Fonseca. Buonasera e benvenuti alla ...

