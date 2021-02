LIVE Braga-Roma 0-1, Europa League in DIRETTA: portoghesi in dieci per l’espusione di Esgaio. Si entra nell’ultima mezz’ora del match (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? ATTENZIONE: Braga IN 10! Esgaio VIENE ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE: giallorossi che quindi giocheranno l’ultima mezz’ora in superiorità numerica. 53? C’è il cambio: Ibanez esce, al suo posto entra Villar. La Roma effettua così il suo secondo cambio. 52? Ibanez dopo la collisione con l’avversario accusa qualche problema fisico… 50? Contatto energico in area fra Ibanez e Sporar: il direttore di gara sceglie di non intervenire. 47? Dzeko prova a scattare sul filo del fuorigioco sul tracciante in profondità di Spinazzola, ma la sua posizione viene ravvisata come irregolare. COMINCIA LA RIPRESA DI Braga Roma! I lusitani danno il via al secondo tempo. Si va al riposo con la ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? ATTENZIONE:IN 10!VIENE ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE: giallorossi che quindi giocheranno l’ultimain superiorità numerica. 53? C’è il cambio: Ibanez esce, al suo postoVillar. Laeffettua così il suo secondo cambio. 52? Ibanez dopo la collisione con l’avversario accusa qualche problema fisico… 50? Contatto energico in area fra Ibanez e Sporar: il direttore di gara sceglie di non intervenire. 47? Dzeko prova a scattare sul filo del fuorigioco sul tracciante in profondità di Spinazzola, ma la sua posizione viene ravvisata come irregolare. COMINCIA LA RIPRESA DI! I lusitani danno il via al secondo tempo. Si va al riposo con la ...

