LIVE Braga-Roma 0-1, Europa League in DIRETTA: inizia la ripresa! Giallorossi a caccia del raddoppio (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47? Dzeko prova a scattare sul filo del fuorigioco sul tracciante in profondità di Spinazzola, ma la sua posizione viene ravvisata come irregolare. COMINCIA LA RIPRESA DI Braga Roma! I lusitani danno il via al secondo tempo. Si va al riposo con la Roma in vantaggio per 0-1 in Portogallo per effetto del gol messo a segno da Edin Dzeko. 45’+1 FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE: Braga-Roma 0-1. 45? Non succede nulla sul corner, mentre il team arbitrale fa sapere che ci sarà un minuto di recupero. 45? Torna a spingere il Braga, prima del riposo: angolo per i padroni di casa. 42? Ci si avvia verso la fase finale di questo primo tempo. Roma in controllo. 39? Ancora Pedro attivissimo, ma ancora Pedro in ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? Dzeko prova a scattare sul filo del fuorigioco sul tracciante in profondità di Spinazzola, ma la sua posizione viene ravvisata come irregolare. COMINCIA LA RIPRESA DI! I lusitani danno il via al secondo tempo. Si va al riposo con lain vantaggio per 0-1 in Portogallo per effetto del gol messo a segno da Edin Dzeko. 45’+1 FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE:0-1. 45? Non succede nulla sul corner, mentre il team arbitrale fa sapere che ci sarà un minuto di recupero. 45? Torna a spingere il, prima del riposo: angolo per i padroni di casa. 42? Ci si avvia verso la fase finale di questo primo tempo.in controllo. 39? Ancora Pedro attivissimo, ma ancora Pedro in ...

corgiallorosso : LIVE Braga-Roma 0-1 (5' Dzeko) – 51' Si fa male anche Ibanez, al suo posto Villar - infoitsport : Braga-Roma: formazioni ufficiali, tv, live streaming, pronostici marcatori - infoitsport : LIVE Braga-Roma, le formazioni ufficiali: tornano Pedro e Dzeko dal 1', in porta Pau Lopez. Riposano Pellegrini e V… - AsRoma_Latino : RT @forzaroma: 48' - Come nel primo tempo è il Braga a fare la partita: resta in attesa la Roma, pronta a sfruttare eventuali errori avvers… - forzaroma : 48' - Come nel primo tempo è il Braga a fare la partita: resta in attesa la Roma, pronta a sfruttare eventuali erro… -