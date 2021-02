LIVE Braga-Roma 0-1 | Europa League in DIRETTA | giallorossi in vantaggio all’intervallo Decide per il momento Edin Dzeko

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi va al riposo con lainper 0-1 in Portogallo per effetto del gol messo a segno da. 45’+1 FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE:0-1. 45? Non succede nulla sul corner, mentre il team arbitrale fa sapere che ci sarà un minuto di recupero. 45? Torna a spingere il, prima del riposo: angolo per i padroni di casa. 42? Ci si avvia verso la fase finale di questo primo tempo.in controllo. 39? Ancora Pedro attivissimo, ma ancora Pedro in fuorigioco: la sua azione questa volta però era stata fermata, prima che dall’assistente, dal portiere delMatheus. 37? ANNULLATO LO 0-2 ALLA! Pedro aveva messo ...