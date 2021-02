L'infettivologo Gori: "In troppi rifiutano AstraZeneca, ma non è vaccino di serie B: può dare immunità di gregge" (Di giovedì 18 febbraio 2021) “In troppi non vogliono le dosi di AstraZeneca. Ma non sono di serie B”. A dirlo sulle pagine del Corriere della Sera è Andrea Gori, direttore di Malattie infettive al Policlinico di Milano. L’esperto racconta che “in troppi rifiutano” il vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda anglo-svedese, per il quale l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha appena dato il via libera all’uso fino ai 65 anni in persone senza rischi specifici di progressione della malattia verso forme gravi. Dire no a questo vaccino, avverte Gori, è “un errore che può costare caro”. “Molte delle persone candidate a quel vaccino si lamentano di essere state dirottate su un vaccino scadente. Si chiedono perché ai medici è stato fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Innon vogliono le dosi di. Ma non sono diB”. A dirlo sulle pagine del Corriere della Sera è Andrea, direttore di Malattie infettive al Policlinico di Milano. L’esperto racconta che “in” ilanti-Covid prodotto dall’azienda anglo-svedese, per il quale l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha appena dato il via libera all’uso fino ai 65 anni in persone senza rischi specifici di progressione della malattia verso forme gravi. Dire no a questo, avverte, è “un errore che può costare caro”. “Molte delle persone candidate a quelsi lamentano di essere state dirottate su unscadente. Si chiedono perché ai medici è stato fatto ...

