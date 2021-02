Liliana Segre vaccinata, insulti choc sui social: 'Neanche i tedeschi sono riusciti ad ammazzarla...' (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Aveva paura di morire la str***za? Non sono riusciti Neanche i tedeschi ad ammazzarla e ora ha paura di morire?'. È solo uno dei tantissimi insulti, minacce,e commenti irripetibili che sono stati ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Aveva paura di morire la str***za? Nonade ora ha paura di morire?'. È solo uno dei tantissimi, minacce,e commenti irripetibili chestati ...

AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - HuffPostItalia : Liliana Segre si vaccina contro il Covid-19: 'Abbiamo poche armi, abbiate fiducia' (VIDEO) - bendellavedova : Gli attacchi assurdi e gli insulti a Liliana Segre dopo che è stata vaccinata, ammoniscono quanto l’odio e il razzi… - LeonardoAliber2 : 'Vai a lavorare'? a novant'anni? Non pensavo che Liliana Segre fosse p.iva. davvero non si smette mai di imparare - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Milano, dopo la vaccinazione insulti social contro Liliana Segre -