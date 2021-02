Liliana Segre vaccinata contro il Covid L’appello della senatrice a vita | “Non abbiate paura E’ l’unico modo per combattere questo nemico”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Io vado oltre gli over 80, visto che di anni ne ho da poco compiti 90. Sono molto contenta di avere avuto l’opportunità di farevaccino, cosa di cui sono molto convinta. Non oggi, davanti al virus, ma in tutta la mia. Ho sempre creduto nei vaccini, come quando ho compiuto viaggi lontani, ho vaccinato i miei figli e sono vaccinati anche i miei nipoti. Non hodel vaccino, homalattia”. E’ quanto ha detto a Lombardia Notizie Online la, dopo essersiilall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. “Quello che mi ha profondamente segnato di questa pandemia – ha spiegato – è purtroppo dovuto a cose che avevo già ...