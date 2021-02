Liliana Segre vaccinata ci dà un messaggio: sostenitori di Fontana la attaccano per età e stipendio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno dei messaggi più importanti di giornata ci arrivano direttamente da Liliana Segre, vaccinata contro il Covid, ma allo stesso tempo criticata per età e stipendio. Questioni vecchie, che tanti analfabeti funzionali proprio non riescono a superare, perché quando si parla di questo personaggio si va oltre questioni politiche. O almeno così dovrebbe essere, come vi abbiamo riportato nel 2019 quando siamo costretti ad analizzare un altro episodio che vide protagonista una donna dal peso incalcolabile nella storia contemporanea italiana. Liliana Segre vaccinata, ma i fan di Fontana la criticano per età e stipendio Nonostante quello che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale e al di là di quanto affermato oggi ... Leggi su bufale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno dei messaggi più importanti di giornata ci arrivano direttamente dacontro il Covid, ma allo stesso tempo criticata per età e. Questioni vecchie, che tanti analfabeti funzionali proprio non riescono a superare, perché quando si parla di questo personaggio si va oltre questioni politiche. O almeno così dovrebbe essere, come vi abbiamo riportato nel 2019 quando siamo costretti ad analizzare un altro episodio che vide protagonista una donna dal peso incalcolabile nella storia contemporanea italiana., ma i fan dila criticano per età eNonostante quello che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale e al di là di quanto affermato oggi ...

Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - RegLombardia : #pianovaccinazioni “Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia.” La Senatrice… - HuffPostItalia : Liliana Segre si vaccina contro il Covid-19: 'Abbiamo poche armi, abbiate fiducia' (VIDEO) - PadovanicNicola : RT @FontanaPres: Ringrazio Liliana Segre, pronta nel testimoniare e dare l'esempio anche in questa occasione così importante. Piu siamo, p… - LaPresse_news : Coronavirus, l’appello di Liliana Segre agli over 80: “Vaccinatevi” -