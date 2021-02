Liliana Segre si è vaccinata “Ho paura della malattia | non del vaccino”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono le ore 11.30 all’ospedale Fatebenefratelli Oftalmico di Milano quando la senatrice a vitasi presenta all’appuntamento con la prima dose dianti-Covid. Dopo mesi di attesa e qualche apprensione, il suo turno è finalmente arrivato, all’interno di quella fascia di over-80 di cui lei, 90 anni compiuti lo scorso 10 settembre, fa parte, insieme ad altri volti noti come Carla Fracci e Renato Pozzetto, solo per citarne alcuni. Ad accoglierla trova il PresidenteRegione Lombardia Attilio Fontana e la vice Letizia Moratti. Il giornoprima vaccinazione è stata anche l’occasione per lanciare un appello a tutti gli italiani a vaccinarsi contro il Covid-19. «Io ho 90 anni e verrò. Credo molto nella vaccinazione. Contro un nemico invisibile abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Segre

Lo ha detto, senatrice a vita 90enne, in un video appello pubblicato per convincere tutti i 726.000 lombardi con più di 80 anni a vaccinarsi contro il Coronavirus . Nel video la ...SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Vaccini anticovid over 80,si è vaccinata a Milano Notizia precedente 0 Commento(LaPresse) La senatrice a vita Liliana Segre è 'testimonial' della campagna di vaccinazione in Lombardia. In un video diffuso da Regione Lombardia la ...Liliana Segre vaccinata contro il Covid-19. Milano - La senatrice a vita ha ricevuto il siero al Fatebenefratelli - Presente anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana ...