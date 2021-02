Liliana Segre riceve la prima dose del vaccino anti-Covid Il suo appello | “È l’unico modo per combattere questo grande nemico”

RegLombardia : #pianovaccinazioni “Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia.” La Senatrice… - HuffPostItalia : Liliana Segre si vaccina contro il Covid-19: 'Abbiamo poche armi, abbiate fiducia' (VIDEO) - SkyTG24 : Liliana Segre vaccinata al Fatebenefratelli di Milano - clikservernet : Liliana Segre riceve la prima dose del vaccino anti-Covid. Il suo appello: “È l’unico modo per combattere questo gr… - Noovyis : (Liliana Segre riceve la prima dose del vaccino anti-Covid. Il suo appello: “È l’unico modo per combattere questo g… -

Vaccinazione al Fatebenefratelli e oftalmico di Milano per la senatrice a vita. L'ultranovantenne milanese, sopravvissuta ad Auschwitz, si è presentata al centro vaccinale verso le 11.30 di questa mattina per la somministrazione programmata. Ad accoglierla anche il ...Nell'ambito della sensibilizzazione per la vaccinazione anti - Covid per gli over 80enni Regione Lombardia ha pubblicato un video in cui la senatriceinvita le 'nonne' e i 'nonni' lombardi ad aderire alla campagna vaccinale. pc/redIn occasione della Giornata della Memoria, il mese scorso, gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Dolzago hanno inviato una poesia alla Senatrice Liliana Segre racchiudendo tutte le e ...Nel primo giorno di somministrazioni nessuna particolare criticità, solo qualche rallentamento burocratico. Dalla prossima settimana vaccinazioni a domicilio ...