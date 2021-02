Lidia, trovata morta a Pavia. Fermato il compagno, rimasto in casa per 3 giorni con il cadavere della donna (Di giovedì 18 febbraio 2021) È svolta nel caso di Lidia Peschechera, la 49enne trovata morta in casa mercoledì pomeriggio in un appartamento di Pavia: ha confessato, dopo essere stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio volontario, Alessio Nigro, 28enne originario della provincia di Lodi, che aveva una relazione con la vittima. Il giovane è stato rintracciato nella tarda serata di ieri dai carabinieri in un ostello a Milano, poi è stato condotto nel carcere di Torre del Gallo. Il 28enne, con problemi di alcolismo e senza fissa dimora, ha spiegato al procuratore, Mario Venditti, e al sostituto, Diletta Balduzzi, che venerdì 12 febbraio, durante un ennesimo litigio, colto da un raptus, ha strangolato la donna nella vasca da bagno. Nigro è rimasto nell’appartamento di via ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) È svolta nel caso diPeschechera, la 49enneinmercoledì pomeriggio in un appartamento di: ha confessato, dopo essere stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio volontario, Alessio Nigro, 28enne originarioprovincia di Lodi, che aveva una relazione con la vittima. Il giovane è stato rintracciato nella tarda serata di ieri dai carabinieri in un ostello a Milano, poi è stato condotto nel carcere di Torre del Gallo. Il 28enne, con problemi di alcolismo e senza fissa dimora, ha spiegato al procuratore, Mario Venditti, e al sostituto, Diletta Balduzzi, che venerdì 12 febbraio, durante un ennesimo litigio, colto da un raptus, ha strangolato lanella vasca da bagno. Nigro ènell’appartamento di via ...

