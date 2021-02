Lidia Peschechera trovata morta in casa, scoperto il convivente: “Sono stato io nella vasca” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa è la storia di Lidia Peschechera, rinvenuta morta in casa nella città di Pavia. Durante il primo pomeriggio della giornata di ieri, 17 febbraio 2021, i militari Sono giunti nell’abitazione della donna in via De Pretis, luogo in cui è stato ritrovato, all’interno della vasca da bagno, il corpo di Lidia. Lidia Peschechera era un’attivista animalista ed era separata dal marito, svolgeva la professione di ’operaia presso un’azienda di Pieve Emanuele, provincia di Milano. La donna aveva una relazione sentimentale con A.N., un 28enne con problemi di alcolismo e privo di fissa dimora, con il quale era andato a convivere da poco. Risale ad oggi la svolta nelle indagini. (Continua dopo le foto) Il neo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa è la storia di, rinvenutaincittà di Pavia. Durante il primo pomeriggio della giornata di ieri, 17 febbraio 2021, i militarigiunti nell’abitazione della donna in via De Pretis, luogo in cui èritrovato, all’interno dellada bagno, il corpo diera un’attivista animalista ed era separata dal marito, svolgeva la professione di ’operaia presso un’azienda di Pieve Emanuele, provincia di Milano. La donna aveva una relazione sentimentale con A.N., un 28enne con problemi di alcolismo e privo di fissa dimora, con il quale era andato a convivere da poco. Risale ad oggi la svolta nelle indagini. (Continua dopo le foto) Il neo ...

LaStampa : L’ha strangolata, poi ha disteso il corpo nella vasca da bagno. Ed è rimasto in quella casa per alcuni giorni prima… - Today_it : L'uomo che uccide la compagna, vive in casa col cadavere nella vasca da bagno e poi scappa - barbara75toud : RT @riky7372: Ciao Lidia. Ti ho vista e ti ho parlato tante volte alle manifestazioni per gli animali. Ci mancherai. R.I.P. ?? #AnimaliLiber… - miciorny : RT @riky7372: Ciao Lidia. Ti ho vista e ti ho parlato tante volte alle manifestazioni per gli animali. Ci mancherai. R.I.P. ?? #AnimaliLiber… - LobbaLuisa : RT @riky7372: Ciao Lidia. Ti ho vista e ti ho parlato tante volte alle manifestazioni per gli animali. Ci mancherai. R.I.P. ?? #AnimaliLiber… -