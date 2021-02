Licia Fertz | «Il mestiere più bello arriva a 90 anni»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella foto mani infarinate e un sorriso calamita: «Ciao Instagram, c’è posto per una ragazza di 88 anni?». Tempo qualche secondo e giù una pioggia di like, condivisioni e commenti. Con un esordio così, nel settembre del 2018, Licia Fertz ha conquistato il popolo social. Oggi il suo profilo conta 209 mila follower e lei è una star del web. Dietro le quinte, inseparabile, ad assisterla, consigliarla e a riprenderla nelle stories, c’è il nipote, Emanuele Usai, testimone e insieme artefice di questo successo zero percento calcolato. «Quando nel 2017 è mancato nonno Aldo, suo marito per oltre sessant’anni, mia nonna è caduta in depressione. Le uscite e lo shopping non funzionavano, così per distrarla e cercare di tirarla un po’ su ho pensato di aprire un profilo in rete: Buongiorno Nonna». E se all’inizio è stato un gioco – una girandola di cappelli, abiti colorati e colpi di rossetto negli scatti da modella – con l’esplosione di consensi e la crescita di seguaci sono arrivati l’impegno, la voglia di trasmettere messaggi e, a tutti gli effetti, un secondo tempo della vita professionale di Licia. A quasi 91 anni – li compirà il prossimo 28 febbraio – è un’influencer nonché opinionista tv, modella per cause benefiche e autrice, insieme al nipote, di un libro uscito a fine settembre: Non c’è tempo per essere tristi, edito da De Agostini e già alla seconda ristampa. Che effetto fa? «Bellissimo». Si scusa per la voce un po’ rauca con il garbo complice di un glamour attitudinale, palpabile in ogni occasione: dalle copertine per cui ha posato anche «un po’ nuda», come dice, ai video in cui compare in vestaglia maculata, mentre impasta la pizza appena alzata. Il bello della sua età? Avere idee (e intenzioni) chiarissime. Che snocciola usando rigorosamente il noi. Perché lei ed Emanuele, nella vita e nel lavoro, sono una squadra acciaio inox. Prima di diventare influencer è stata per oltre trent’anni un’infermiera. A Trieste, la sua città, e poi a Viterbo, dove abita.