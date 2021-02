Licenziamenti | Giorgetti evoca la mini proroga del blocco

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Pochi minuti prima delle dieci di mattina. Mario Draghi è seduto tra i banchi del governo nell’aula di Montecitorio. Dopo l’incasso bulgaro al Senato, è il giorno dedicato alla chiusura della questione fiducia. In quei minuti, a poche centinaia di metri, più di cento lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli sono sotto le finestre delstero dello Sviluppo economico. Eccola la doppia immagine del Paese. Da una parte il governo, intento a completare l’iter istituzionale prima di accendere i motori, dall’altra la questione del lavoro e quella sociale che premono per avere risposte. Per il governo è già il momento di passare dalle parole ai fatti. E quindi ai problemi. Le crisi aziendali - Whirlpool, l’ex Ilva di Taranto, Alitalia - ma anche la scadenza deldeie i ristori alle attività colpite dalle ...

Davanti ai lavoratori della Whirlpool il ministro avrebbe detto: "Al 31 marzo mancano 36 giorni lavorativi e in 36 giorni non si riesce a risolvere la vostra crisi, c'è bisogno di più tempo" ...I sindacati ricevuti al ministero dello Sviluppo economico. "Giorgetti si e' impegnato a far slittare la data del 31 marzo per evitare esuberi. Il Governo dia una svolta alla vertenza"