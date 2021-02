Libri: all'asta la collezione Rosenberg di manoscritti miniati e incunaboli (Di giovedì 18 febbraio 2021) New York, 18 feb. - (Adnkronos) - Una delle più grandi raccolte di rari manoscritti illustrati d'epoca medievale e rinascimentale sarà messa all'asta da Christie's a New York il 23 aprile. Fanno parte della collezione anche 200 Libri antichi, in gran parte incunaboli. Si prevede un incasso complessivo di circa 8 milioni di dollari. A vendere sono gli eredi dei filantropi newyorchesi Elaine Sobel Rosenberg (1921-2020) e Alexandre P. Rosenberg (1921-1987), figlio del celebre mercante d'arte parigino Paul Rosenberg. Secondo la volontà della coppia di collezionisti, tutti i proventi dell'asta andranno a beneficio di musei selezionati per sostenere le loro collezioni di Libri rari. I 17 manoscritti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) New York, 18 feb. - (Adnkronos) - Una delle più grandi raccolte di rariillustrati d'epoca medievale e rinascimentale sarà messa all'da Christie's a New York il 23 aprile. Fanno parte dellaanche 200antichi, in gran parte. Si prevede un incasso complessivo di circa 8 milioni di dollari. A vendere sono gli eredi dei filantropi newyorchesi Elaine Sobel(1921-2020) e Alexandre P.(1921-1987), figlio del celebre mercante d'arte parigino Paul. Secondo la volontà della coppia di collezionisti, tutti i proventi dell'andranno a beneficio di musei selezionati per sostenere le loro collezioni dirari. I 17...

parsifal32 : Amazon è senza dubbio il più grande negozio online e, in questo periodo di confinamento, ha ampliato numero di clie… - _its_ery_ : RT @sofst91: CALCOLATEMI allora se vi piace l’arte sotto qualsiasi forma in questo profilo su insta si pubblicano solo cose appunto relat… - cursed_mat : @Robertrycia @LDavoni @paci_leonardo @Roberto_Sartori @ssalvatoshi @Link4Universe Non saprei: da una parte trovo sb… - elisadallarche : RT @illibraio: A Bassano del Grappa si trova un delle #librerie più belle d’Italia. Ricavata all’interno di un palazzo nobiliare settecente… - PalermoToday : VIDEO | Liceali con libri e computer per la dad davanti all'Ars: 'Studiamo qui, a scuola e sui bus abbiamo paura' -