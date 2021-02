Libia | parla Bianca Benvenuti di Msf | Centinaia di bambini soli e spaventati nell' inferno dei centri di detenzione Tiriamoli fuori di lì

cinzia_pietro : RT @repubblica: Libia, parla Bianca Benvenuti di Msf: 'Centinaia di bambini soli e spaventati nell'inferno dei centri di detenzione. Tiriam… - CaputLina : RT @repubblica: Libia, parla Bianca Benvenuti di Msf: 'Centinaia di bambini soli e spaventati nell'inferno dei centri di detenzione. Tiriam… - natalinatweet : RT @SiculoAnarkiko: #Libia, parla Bianca Benvenuti di #Msf: 'Centinaia di bambini soli e spaventati nell'inferno dei centri di detenzione.… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Libia, parla Bianca Benvenuti di Msf: 'Centinaia di bambini soli e spaventati nell'inferno dei centri di detenzione. Tiriam… - giuseppegavazza : RT @repubblica: Libia, parla Bianca Benvenuti di Msf: 'Centinaia di bambini soli e spaventati nell'inferno dei centri di detenzione. Tiriam… -

Nei centri di detenzione di Tripoli controllati dal governo libico Bianca Benvenuti, romana, responsabile degli Affari umanitari di Msf inha lavorato negli ultimi due mesi. E adesso che è ...Ma se da una parte Draghidi riconoscimento delle 'aree di naturale interesse prioritario' per l'Italia, 'come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione allae al ...Intervista alla responsabile degli Affari umanitari dell'organizzazione appena rientrata a Roma: "Sono dei sepolti vivi, hanno fame e sete, non sanno ...Il ministro dell'Elettricità egiziano, Mohamed Shaker, ha ricevuto oggi al Cairo una delegazione libica di alto livello per discutere ...