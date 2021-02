L' europarlamentare Sofo lascia Salvini dopo il voto a Draghi | si accaserà dalla Meloni

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Cambi di casacca in corsola fiducia al Senato al Governo. L'eurodeputato della Lega, Vincenzo, noto anche per essere il fidanzato di Marion Le Pen,Matteoe passa con ...

il_pucciarelli : Anche l'europarlamentare della Lega Vincenzo Sofo, compagno di Marion Le Pen e una lunga storia di destra alle spal… - carlo_conforti : RT @valy_s: L’europarlamentare Vincenzo #Sofo passa da #Lega a #FDI: “non condivido scelta #Draghi” - Alexander88FdI : RT @valy_s: L’europarlamentare Vincenzo #Sofo passa da #Lega a #FDI: “non condivido scelta #Draghi” - ReVeldes_VdV : RT @valy_s: L’europarlamentare Vincenzo #Sofo passa da #Lega a #FDI: “non condivido scelta #Draghi” - skywalker_iv : RT @valy_s: L’europarlamentare Vincenzo #Sofo passa da #Lega a #FDI: “non condivido scelta #Draghi” -

Ultime Notizie dalla rete : europarlamentare Sofo

... il quale temo che provvederà passo dopo passo a un reset di tutto ciò per il quale ci siamo battuti' si legge in una nota diffusa dallo stessolascia quindi il gruppo Identità ...'Con questa decisione - continua- la missione della Lega cambia e mira a raccogliere l'... L'spiega ancora: 'Ma devo continuare il mandato affidatomi nel 2019 dagli italiani di ...Il fidanzato di Marion Le Pen dopo la fiducia al governo Draghi: "Per coerenza con le mie convinzioni non posso condividere il percorso intrapreso entrando nella grande alleanza" ...Sofo decide di lasciare la Lega, per la svolta centrista e l'abbandono della difesa dell'identità nazionale certificate dalla fiducia a Draghi ...