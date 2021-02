Lettura con Alessandro Baricco, scopri il punto di vista del grande maestro (Di giovedì 18 febbraio 2021) In questi tempi così particolari molti di noi si sono dedicati alla Lettura: alla riscoperta dei grandi classici, o all’esplorazione di nuovi generi, saghe e autori, italiani e non. Alessandro Baricco è uno di quegli autori che non possono mancare in libreria e sul comodino, di fianco all’abat jour: difficile prescindere da bestseller come Seta, per citare uno dei suoi libri più famosi, senza dimenticare il suo ultimo libro, The Game, affascinante saggio sulla rivoluzione digitale. Le doti di romanziere convivono col talento del divulgatore: come tutti sanno, il fondatore della Scuola Holden – celebre scuola di scrittura, o meglio, di storytelling – è un intellettuale molto prolifico. A proposito di classici: a chi non piacerebbe farseli raccontare da un grande scrittore come Baricco? Ad esaudire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) In questi tempi così particolari molti di noi si sono dedicati alla: alla riscoperta dei grandi classici, o all’esplorazione di nuovi generi, saghe e autori, italiani e non.è uno di quegli autori che non possono mancare in libreria e sul comodino, di fianco all’abat jour: difficile prescindere da bestseller come Seta, per citare uno dei suoi libri più famosi, senza dimenticare il suo ultimo libro, The Game, affascinante saggio sulla rivoluzione digitale. Le doti di romanziere convivono col talento del divulgatore: come tutti sanno, il fondatore della Scuola Holden – celebre scuola di scrittura, o meglio, di storytelling – è un intellettuale molto prolifico. A proposito di classici: a chi non piacerebbe farseli raccontare da unscrittore come? Ad esaudire ...

