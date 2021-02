Letizia di Spagna scopre braccia e gambe e incanta con la gonna del potere (Di giovedì 18 febbraio 2021) Letizia di Spagna ha sorpreso con un look primaverile nonostante le basse temperature registrate a Madrid. La Regina ha scoperto braccia e gambe, incurante del freddo, e ha mostrato i muscoli. A 48 anni ha un fisico così tonico da fare invidia alle ventenni. Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe alla consegna delle borse di studio della Cooperazione Spagnola #BecasQueCambianVidas a Palazzo di Viana, come mostrano le foto condivise sul profilo Twitter della Casa Reale. Per l’occasione la Sovrana ha optato per uno dei suoi look più iconici. Se il giorno prima aveva finalmente sfoggiato un abito nuovo, firmato Massimo Dutti, che possiede anche Maxima d’Olanda, questa volta è tornata a riciclare il suo guardaroba, ma ha per l’evento istituzionale ha scelto “un capo da 90”, la ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 febbraio 2021)diha sorpreso con un look primaverile nonostante le basse temperature registrate a Madrid. La Regina ha scoperto, incurante del freddo, e ha mostrato i muscoli. A 48 anni ha un fisico così tonico da fare invidia alle ventenni.diha accompagnato suo marito Felipe alla consegna delle borse di studio della Cooperazione Spagnola #BecasQueCambianVidas a Palazzo di Viana, come mostrano le foto condivise sul profilo Twitter della Casa Reale. Per l’occasione la Sovrana ha optato per uno dei suoi look più iconici. Se il giorno prima aveva finalmente sfoggiato un abito nuovo, firmato Massimo Dutti, che possiede anche Maxima d’Olanda, questa volta è tornata a riciclare il suo guardaroba, ma ha per l’evento istituzionale ha scelto “un capo da 90”, la ...

