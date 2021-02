L’Eredità | il ‘fascino’ di Flavio Insinna ‘confonde’ Chiara | passo falso

Leggi su chenews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Emozioni a non finire nell’ultimo appuntamento a, il programma condotto daci va vicino ma cade sul più bello(fonte foto: Rai Play)Continua a sorprendere, stupire e conquistare i tantissimi telespettatori sintonizzati su Rai 1,, la nota ed amata trasmissione condotta con gran successo dallo stimato: emozioni dietro l’angolo e grandi colpi di scena anche in questa occasione per il pubblico. Un appuntamento ormai fisso per tantissimi italiani, quello del fortunato programma che attraverso un clima leggero e grazie al talento e alla bravura di, permette a tutti i telespettatori di divertirsi e viversi un momento della ...