Legalità, alla Reggia di Carditello il premio Del Prete: riconoscimenti a Gratteri (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un riconoscimento speciale per il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, in prima linea nella lotta contro l’ndrangheta, è stato previsto nell’ambito della prima edizione del premio nazionale “Federico del Prete” che si celebrerà sabato 20 febbraio (ore 16) al Real Sito di Carditello, gioiello borbonico situato a San Tammaro, nel Casertano. Il premio, dedicato alla memoria del sindacalista medaglia d’oro al valor civile, ucciso il 18 febbraio 2002 dal clan dei Casalesi per la sua azione di contrasto alla criminalità organizzata, è stato ideato ed è presieduto dal figlio di Federico, il Cavaliere Gennaro Del Prete, presidente dell’associazione di promozione sociale “Memoriae”; un riconoscimento che nasce con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un riconoscimento speciale per il Procuratore di Catanzaro Nicola, in prima linea nella lotta contro l’ndrangheta, è stato previsto nell’ambito della prima edizione delnazionale “Federico del” che si celebrerà sabato 20 febbraio (ore 16) al Real Sito di, gioiello borbonico situato a San Tammaro, nel Casertano. Il, dedicatomemoria del sindacalista medaglia d’oro al valor civile, ucciso il 18 febbraio 2002 dal clan dei Casalesi per la sua azione di contrastocriminalità organizzata, è stato ideato ed è presieduto dal figlio di Federico, il Cavaliere Gennaro Del, presidente dell’associazione di promozione sociale “Memoriae”; un riconoscimento che nasce con ...

