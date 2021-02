Le vergognose frasi antisemite contro Liliana Segre dopo la vaccinazione anti Covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Liliana Segre si vaccina, sui social frasi shock antisemite Liliana Segre si è vaccinata oggi a Milano, accolta da Attilio Fontana e da Letizia Moratti, e sui social sono fioccate frasi shock contro la senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz. “Aveva paura di morire la str… Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla…e ora ha paura di morire?” scrive Giovanni a commento della foto della vaccinazione rilanciata da alcune testate giornalistiche. E Filippo aggiunge: “E ora speriamo che il vaccino faccia il suo dovere…e la levi dalle p…”. La senatrice a vita aveva lanciato oggi un appello-video alle persone anziane, ai nonni e alle nonne, perché aderissero alla campagna vaccinale e si era appena vaccinata al ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021)si vaccina, sui socialshocksi è vaccinata oggi a Milano, accolta da Attilio Fontana e da Letizia Moratti, e sui social sono fioccateshockla senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz. “Aveva paura di morire la str… Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla…e ora ha paura di morire?” scrive Giovanni a commento della foto dellarilanciata da alcune testate giornalistiche. E Filippo aggiunge: “E ora speriamo che il vaccino faccia il suo dovere…e la levi dalle p…”. La senatrice a vita aveva lanciato oggi un appello-video alle persone anziane, ai nonni e alle nonne, perché aderissero alla campagna vaccinale e si era appena vaccinata al ...

