Le varianti Covid | affermazioni Galli | il comunicato dall’Asst Fatebenefratelli e il parere di Burioni

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Le-19 alimentano lo scontro fra i sanitari e, allein materia del professor Massimo, primario del Sacco di Milano, si contrappongono la presa di distanze dell’Asstcon un, e ilcritico del virologo Robertotra attenzione e allarmismi Sars-Cov-2 cattura nuovamente l’attenzione dei media per il rischio che le suesiano non solo più contagiose, ma più pericolose e letali per i pazienti a rischio e i media diventano, per l’ennesima volta, il palcoscenico degli specialisti che esprimono pareri contrastanti, facendo sconfinare il giusto richiamo alla prudenza nell’allarmismo, con conseguente ansia e ...