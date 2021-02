leggoit : Le pagelle di Braga-Roma 0-2: Dzeko è tornato (7), Veretout sempre al massimo (7) - ReteSport : ??Una vittoria preziosa, col rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica nella ripresa. La Roma sbanca i… - TuttoASRoma : BRAGA-ROMA Le pagelle (di Roberto Molinari) - siamo_la_Roma : ?? Risultato prezioso per la #Roma in #Portogallo ?? La staffetta funziona e i giallorossi vincono ???? Le pagelle di… - lupakkiotto85 : RT @corgiallorosso: #BragaRoma 0-2, le pagelle di CGR: Jordan uomo-ovunque, Dzeko-Mayoral staffetta da bomber -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Braga

Sporting- Roma 0 - 2 in Europa League, ledei giallorossi PAU LOPEZ 6 Lucido nei pochi pericoli che risuonano lontani nell'area romanista MANCINI 7 Non toglie mai l'elmetto e indossa pure i ...La Roma riparte da una vittoria, ma anche ad Edin Dzeko in Europa. La compagine giallorossa si è infatti imposta per 2 - 0 sul campo delnel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League . All' Estádio Municipal discorso fin da subito sui giusti binari per i capitolini che al 5' trovano il vantaggio grazie ...Sporting Braga-Roma 0-2 in Europa League, le pagelle dei giallorossi PAU LOPEZ 6 Lucido nei pochi pericoli che risuonano lontani nell’area romanista MANCINI 7 Non ...La Roma chiude con due gol in trasferta e archivia, almeno in parte, la sfida del ritorno: Dzeko nel primo tempo e Mayoral nel 2° bastano ai capitolini.