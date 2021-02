Le nuove zone rosse: città e province a rischio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre domani si deciderà, in base ai dati che le regioni trasmetteranno oggi, quali saranno le nuove zone arancioni, le cosiddette mini zone rosse, come quelle ad esempio istituite in Lombardia nei comuni di Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato, potrebbero crescere di numero e allargarsi oltre alle aree in cui si trovano i focolai. Per estendersi fino alle province interessate. In gioco c’è il contenimento della diffusione delle varianti, quella inglese in primis, ma anche la brasiliana e la sudafricana. Le regioni a rischio zona arancione sono Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Ma anche i dati di Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia di Trento non sono rassicuranti, mentre la Lombardia è in bilico. L’Abruzzo potrebbe tornare zona rossa, mentre ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre domani si deciderà, in base ai dati che le regioni trasmetteranno oggi, quali saranno learancioni, le cosiddette mini, come quelle ad esempio istituite in Lombardia nei comuni di Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato, potrebbero crescere di numero e allargarsi oltre alle aree in cui si trovano i focolai. Per estendersi fino alleinteressate. In gioco c’è il contenimento della diffusione delle varianti, quella inglese in primis, ma anche la brasiliana e la sudafricana. Le regioni azona arancione sono Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Ma anche i dati di Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia di Trento non sono rassicuranti, mentre la Lombardia è in bilico. L’Abruzzo potrebbe tornare zona rossa, mentre ...

