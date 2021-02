Le notizie del giorno, rischio ribaltoni di classifica in Serie A. Volano gli stacci al Barcellona, rivelazioni su Maradona (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. In casa Lazio continua a tenere banco il caos tamponi. Il club biancococeleste è stato deferito per responsabilità diretta, sono stati rinviati a giudizio il presidente Lotito, il direttore sanitario Pulcini, il medico sociale Rodia. La Lazio rischia grosso. A causa delle violazioni del protocollo Covid della Figc, le sanzioni variano in base alla gravità del ‘reato’: ammenda, punti di penalizzazione, retrocessione e esclusione dal campionato. Ma rischia di perdere anche altri punti in classifica. Si va verso la richiesta delle sconfitte per 3-0 a tavolino nelle partite con Torino e Juve e la sentenza definitiva potrebbe arrivare a fine aprile. La graduatoria potrebbe subire interessanti ribaltoni con la Lazio che perderebbe 4 ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. In casa Lazio continua a tenere banco il caos tamponi. Il club biancococeleste è stato deferito per responsabilità diretta, sono stati rinviati a giudizio il presidente Lotito, il direttore sanitario Pulcini, il medico sociale Rodia. La Lazio rischia grosso. A causa delle violazioni del protocollo Covid della Figc, le sanzioni variano in base alla gravità del ‘reato’: ammenda, punti di penalizzazione, retrocessione e esclusione dal campionato. Ma rischia di perdere anche altri punti in. Si va verso la richiesta delle sconfitte per 3-0 a tavolino nelle partite con Torino e Juve e la sentenza definitiva potrebbe arrivare a fine aprile. La graduatoria potrebbe subire interessanticon la Lazio che perderebbe 4 ...

Agenzia_Ansa : La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l'apertura di due strutture sanitarie in North Car… - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - Agenzia_Ansa : 'La Nord Corea cerca di piratare il vaccino Pfizer', cyberattacco al sistema del gigante farmaceutico #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Al via nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. #ANSA - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Cartabellotta I dati forniti dal Sacco di Milano si fermano al 4 Febbraio. -