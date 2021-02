Lazio, caso tamponi: richiesto esame Dna per Immobile, Strakosha e Leiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo il Corriere dello Sport la Procura di Avellino ha richiesto l’esame del Dna per Immobile, Strakosa e Leiva. I dettagli Non è bastato ai magistrati il riesame all’ospedale Moscati per accertare – come sosteneva la Lazio – che Immobile, Strakosha e Leiva fossero negativi (e non positivi) ai tamponi eseguiti nell’imminenza della partita con la Juve, dell’8 novembre. La Procura di Avellino – riporta Il Corriere dello Sport – ha chiesto l’esame del Dna, attraverso il prelievo salivare, dei tre giocatori. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 È già stato nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paolo Salvatore dell’università Federico II ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo il Corriere dello Sport la Procura di Avellino hal’del Dna per, Strakosa e. I dettagli Non è bastato ai magistrati il riall’ospedale Moscati per accertare – come sosteneva la– chefossero negativi (e non positivi) aieseguiti nell’imminenza della partita con la Juve, dell’8 novembre. La Procura di Avellino – riporta Il Corriere dello Sport – ha chiesto l’del Dna, attraverso il prelievo salivare, dei tre giocatori. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 È già stato nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paolo Salvatore dell’università Federico II ...

forumJuventus : [CdS] Caso tamponi Lazio: ipotesi vittoria a tavolino per Torino e Juve? La sentenza potrebbe arrivare solo a fine… - ZZiliani : Sul caso #tamponi-#Lazio è bene ricordare che a giugno, alle ripresa dopo lo stop per Covid, #Juventus e #Lazio per… - laziopress : CorSera | Lazio, pronta la linea difensiva per il caso tamponi - ivanzamoranobam : RT @AndreaFrey83: L'ASL Campana blocca la trasferta del Napoli a Torino ed il giudice sportivo dà subito la vittoria alla #Juve. La Lazio n… - AndreaFrey83 : L'ASL Campana blocca la trasferta del Napoli a Torino ed il giudice sportivo dà subito la vittoria alla #Juve. La L… -