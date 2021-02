Lazio, caso tamponi: la Procura di Avellino ha chiesto il test del DNA per Immobile, Strakosha e Leiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) Proseguono le indagini sui tamponi effettuati dai 3 giocatori della Lazio prima della gara con la Juve. Leggi su 90min (Di giovedì 18 febbraio 2021) Proseguono le indagini suieffettuati dai 3 giocatori dellaprima della gara con la Juve.

forumJuventus : [CdS] Caso tamponi Lazio: ipotesi vittoria a tavolino per Torino e Juve? La sentenza potrebbe arrivare solo a fine… - ZZiliani : Sul caso #tamponi-#Lazio è bene ricordare che a giugno, alle ripresa dopo lo stop per Covid, #Juventus e #Lazio per… - capuanogio : La Procura #Figc pronta a chiedere 4 punti di penalizzazione per la #Lazio per il caso tamponi. La linea di difesa… - AzzoJacopo : RT @AzzoJacopo: @semino14 Tra l'altro, a meno che tu non abbia un Zapata, un Dzeko o un SMS in avanti (tra l'altro Roma e Lazio palleggiano… - SpazioInter : Caso tamponi Lazio – La Procura di Avellino non trova brogli, ora chiede la prova del DNA: ecco cosa rischia il clu… -